Franco Di Mare e l'indiscrezione su Fedez: «Azione del Primo Maggio orchestrata con Travaglio e Gomez» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Così come ha fatto Fedez con i politici della Lega che hanno espresso posizioni omofobe in passato, anche Franco Di Mare – a quanto pare – intende «fare nomi e cognomi» sulla vicenda del Primo Maggio e sullo strascico di polemiche nei confronti di Raitre sulla gestione del caso del rapper e della telefonata ricevuta da alcuni funzionari che parlavano per conto della Rai e dalla vicedirettrice di rete Ilaria Capitani. Secondo il giornalista, dietro a quanto accaduto, ci sarebbe l'asse Fedez-Travaglio con la presunta partecipAzione anche di Peter Gomez. «Un agguato» (queste le parole riportate nel retroscena del quotidiano La Repubblica) orchestrato contro la rete, a pochi giorni dalla chiusura delle candidature per il prossimo cda del ...

