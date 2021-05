Finale Coppa Italia TIMVISION | quando | come e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Andrà in scena il prossimo 30 maggio ladidi calcio femminile. A contendersi il trofeo il Milan e la Roma che hanno battuto in semirispettivamente l’Inter e la Juventus. Sarà unainedita e tutta da godere visto lo spettacolo offerto dalle due squadre nel recente turno di campionato. Oggi la Federazione ha reso noto quale sarà lo stadio che farà da cornice a questo grande evento. Si torna a Reggio Emilia, al MAPEI Stadium che ospiterà dieci giorni prima lamaschile tra Atalanta e Juventus. L’appuntamento con la partita che assegnerà il trofeo femminile è fissato per le ore 20,30 e sarà visibile in diretta su, sui canali di Sky e su NOW TV. Il MAPEI Stadium ospitò 5 anni fa la ...