Diletta Leotta e Can Yaman beccati in intimità: FOTO (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nonostante i pettegolezzi, continua a gonfie vele la storia di Diletta Leotta e Can Yaman. A testimoniarlo, dopo le ultime dichiarazioni della conduttrice, alcune FOTO pubblicate dal settimanale CHI, che ha beccato la coppia in atteggiamenti molto intimi…. Leggi anche: Barbara D’Urso contro Diletta Leotta: «Chiuditi in casa e stai zitta» VIDEO Diletta Leotta e Can Yaman stanno ancora insieme? Dopo le voci sulla presunta rottura e quella su una nuova relazione con Ryan Friedkin, la conduttrice sportiva Diletta Leotta ha deciso di godersi un meritato weekend in compagnia del fidanzato Can Yaman, in barba ai pettegolezzi. Negli ultimi giorni, molte le indiscrezioni avevano minato la ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nonostante i pettegolezzi, continua a gonfie vele la storia die Can. A testimoniarlo, dopo le ultime dichiarazioni della conduttrice, alcunepubblicate dal settimanale CHI, che ha beccato la coppia in atteggiamenti molto intimi…. Leggi anche: Barbara D’Urso contro: «Chiuditi in casa e stai zitta» VIDEOe Canstanno ancora insieme? Dopo le voci sulla presunta rottura e quella su una nuova relazione con Ryan Friedkin, la conduttrice sportivaha deciso di godersi un meritato weekend in compagnia del fidanzato Can, in barba ai pettegolezzi. Negli ultimi giorni, molte le indiscrezioni avevano minato la ...

Striscia : La storia con #CanYaman e le foto con #RyanFriedkin: #DilettaLeotta chiarisce @VStaffelli - Striscia : 'Sono scatti di dicembre, ero single. Sto ancora con Can Yaman'. Settimo Tapiro d'oro per @DilettaLeotta dopo le f… - Gazzetta_it : #TapirodOro a #DilettaLeotta per il bacio a #Friedkin “Foto vecchie, sto ancora con Can” - Sport_Fair : Fuga d'amore per #DilettaLeotta e #CanYaman! Altro che rottura: i due più felici che mai - patafc69 : @AlessioBuzzanca I soldi ce li mette Diletta Leotta -