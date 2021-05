Da Via della Seta a via dalla Cina: l'Ue alza un muro (Di mercoledì 5 maggio 2021) La crisi economica del Covid ha messo in luce le fragilità europee, in particolare la dipendenza dai paesi terzi per le materie prime e la farmaceutica. Secondo l’ultima indagine della Commissione europea, l’Ue è costretta a importare ben 137 prodotti essenziali. Molti sono prodotti in Cina. E proprio Pechino è il maggiore bersaglio della nuova strategia industriale presentata oggi dalla Commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager e il Commissario all’Industria Thierry Breton. Obiettivo: costruire l’autonomia industriale europea, anche eliminando dal mercato gli effetti distorsivi prodotti dalle imprese che ricevono aiuti pubblici da Stati extra-europei. Prima indiziata: la Cina, superpotenza rispetto alla quale l’Ue sta operando una manovra di allontanamento alla velocità scandita ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) La crisi economica del Covid ha messo in luce le fragilità europee, in particolare la dipendenza dai paesi terzi per le materie prime e la farmaceutica. Secondo l’ultima indagineCommissione europea, l’Ue è costretta a importare ben 137 prodotti essenziali. Molti sono prodotti in. E proprio Pechino è il maggiore bersaglionuova strategia industriale presentata oggiCommissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager e il Commissario all’Industria Thierry Breton. Obiettivo: costruire l’autonomia industriale europea, anche eliminando dal mercato gli effetti distorsivi prodotti dalle imprese che ricevono aiuti pubblici da Stati extra-europei. Prima indiziata: la, superpotenza rispetto alla quale l’Ue sta operando una manovra di allontanamento alla velocità scandita ...

matteosalvinimi : Anche la Soprintendenza e Italia Nostra concordano con la battaglia della Lega e di tanti cittadini romani: VIA que… - rtl1025 : ?? #Fedez che doma il cavallo della #Rai. E' il murales spuntato nottetempo in via Podgora, a Roma, la strada che co… - Agenzia_Ansa : Fedez che doma il cavallo della Rai. E' il murales spuntato nottetempo in via Podgora, a Roma, la strada che costeg… - TurismoLiguria : RT @GenovaEventi: Dall'11 al 19 giugno si svolgerà la settima edizione dell'Alta Via Stage Race che vedrà per la prima volta la presenza de… - PaolaTacconi : RT @StradeNuoveRoma: in corso i lavori di manutenzione da parte del Dipartimento SIMU del manto stradale del cavalcavia di via della Grande… -