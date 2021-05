Da Minoli a Pinuccio | i candidati in lizza per il Cda Rai

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ci sono due consiglieri uscenti, diversi ex parlamentari, molti giornalisti, avvocati e professori universitari. Ma anche volti resi celebri dal web come Alessio Giannone, in arte '', ora inviato di Striscia la Notizia: sono ial consiglio di amministrazione Rai che hanno inviato il curriculum alla Camera e al Senato, cui spetta l'elezione di quattro componenti del Cda di viale Mazzini. A Palazzo Madama sono arrivate 183 candidature, al Senato 132. Ma moltisi sono proposti in entrambi i rami del Parlamento. Ci riprovano dunque Igor De Biasio e Giampaolo Rossi, consiglieri uscenti rispettivamente in quota Lega e in quota Fdi. Tra i giornalisti Tullio Camiglieri, Piero Vigorelli, Claudio Brachino, tutti con un passato in Mediaset. E ancora Ugo Gaudenzi, direttore di Rinascita, Filippo Lucci, presidente ...