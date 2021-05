Covid, i bergamaschi hanno fiducia nei vaccini e sarebbero anche pronti a pagarli (Di mercoledì 5 maggio 2021) pronti a pagare il vaccino di tasca propria: gli italiani (quasi uno su due) sono disponibili a sostenere personalmente il costo della profilassi contro il Covid-19 pur di accorciare i tempi di attesa e difendersi dal virus. Lo dimostra lo studio di Intwig, Istituto di Ricerca bergamasco che tra il 13 e il 15 aprile ha condotto un’indagine sul territorio nazionale, coinvolgendo 1.600 persone dai 18 ai 75 anni (di cui 600 lombardi). La situazione a Bergamo A Bergamo l’81% degli intervistati ha detto di avere fiducia nei vaccini, mentre il 66% si è detto pronto a vaccinarsi il prima possibile. Il 7% aspetterà a vaccinarsi per capire l’efficacia delle dosi, mentre il 9% ha dichiarato che si sottoporrà al vaccino solo se sarà obbligato. Il 3% dei bergamaschi intervistati non farà il vaccino in nessun ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 maggio 2021)a pagare il vaccino di tasca propria: gli italiani (quasi uno su due) sono disponibili a sostenere personalmente il costo della profilassi contro il-19 pur di accorciare i tempi di attesa e difendersi dal virus. Lo dimostra lo studio di Intwig, Istituto di Ricerca bergamasco che tra il 13 e il 15 aprile ha condotto un’indagine sul territorio nazionale, coinvolgendo 1.600 persone dai 18 ai 75 anni (di cui 600 lombardi). La situazione a Bergamo A Bergamo l’81% degli intervistati ha detto di averenei, mentre il 66% si è detto pronto a vaccinarsi il prima possibile. Il 7% aspetterà a vaccinarsi per capire l’efficacia delle dosi, mentre il 9% ha dichiarato che si sottoporrà al vaccino solo se sarà obbligato. Il 3% deiintervistati non farà il vaccino in nessun ...

