Cooperativa Valle di Bagolino: a tutela e per la promozione del Bagòss (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tutto ruota attorno al Bagòss perché qui, nel borgo di Bagolino in provincia di Brescia, il formaggio tipico della zona è una vera e propria istituzione. Al punto tale da aver creato la Cooperativa Valle di Bagolino che riunisce 24 aziende, il 99% delle quali a conduzione familiare, che lo producono come tradizione comanda. Una produzione artigianale perché, nonostante sia rigida l'osservazione del disciplinare, ogni casaro riesce a imprimere al proprio prodotto una nota personale che lo rende unico: al termine della lavorazione, poi, sullo scalzo della forma viene impresso a freddo il marchio della Cooperativa che resta ben visibile anche durante la stagionatura. Bagolino è caratterizzato da circa settemila ettari di terreni adibiti all'attività aagro-silvo-pastorale ...

