Concorso straordinario, prove suppletive dal 14 maggio: calendari-avvisi Usr. Aggiornato Sicilia rettifica (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dal 14 al 20 maggio 2021 si svolgono le prove suppletive per i candidati che non hanno potuto partecipare, a causa del Covid, alle prove scritte del Concorso straordinario per il ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Nella Gazzetta Ufficiale n 32 del 23 aprile è stato pubblicato il relativo avviso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dal 14 al 202021 si svolgono leper i candidati che non hanno potuto partecipare, a causa del Covid, allescritte delper il ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Nella Gazzetta Ufficiale n 32 del 23 aprile è stato pubblicato il relativo avviso. L'articolo .

orizzontescuola : Concorso straordinario, prove suppletive dal 14 maggio: calendari-avvisi Usr. Aggiornato Sicilia rettifica - ninoBertolino : RT @orizzontescuola: Concorso straordinario, prove suppletive dal 14 maggio: temperatura, referto tampone, Ffp2. Protocollo sicurezza, Chec… - orizzontescuola : Concorso straordinario, prove suppletive dal 14 maggio: temperatura, referto tampone, Ffp2. Protocollo sicurezza, C… - orizzontescuola : Concorso straordinario per il ruolo, chi supera prova scritta. Aggiornato con SARDEGNA - marazzita1 : @zerotto08 @orizzontescuola @Mov5Stelle @pdnetwork Il concorso straordinario non è stato concepito per selezionare… -