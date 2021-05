Caputo | “Speravo di arrivare prima in Serie A Sogno di diventare capocannoniere”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Francesco, bomber del Sassuolo, in un’intervista alla Rivista Undici, ha raccontato i suoi trascorsi da calciatore e l’arrivo inA con l’Empoli. “SinceramentediinA. Ai tempi dell’Entella ho avuto qualche occasione, con Crotone e Pescara. Ma non erano squadre dove sarei stato importante, che puntavano fortemente su di me. Quindi ho deciso di rimanere in Liguria. E poi mi dissi: ‘o trovo una squadra in A, o trovo una squadra che mi porta inA’. Ed è andata così con l’Empoli”. L’avventura a Sassuolo: “Più faccio gol più ne voglio fare. Non mi accontento mai. L’anno scorso ne ho fatto 21, l’obiettivo è migliorare. E inseguire ildiinA. In ...