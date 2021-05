repubblica : Quarant'anni dalla morte di Bobby Sands, a Belfast veglia ad alta tensione - Radio3tweet : Se pensate che su #Napoleone sia già stato detto tutto, potreste ricredervi ascoltando la puntata di #Pagina3 di og… - GI_Naziunale : Fora di a Corsica issu ghjornu hè dinù un ghjornu di memoria : U 5 maghju 1988 19 militanti di U FLNKS sò tombi in… - SecolodItalia1 : Bobby Sands, a 40 anni dalla tragica morte a Belfast si riaprono antiche ferite (video) - Irene_p2001 : RT @nadiarizzo1210: 5 maggio 1981 Per non dimenticare Bobby Sands, martire irlandese, morto dopo 66 giorni di sciopero della fame. https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Bobby Sands

era il figlio di questa famiglia, le intimidazioni e le minacce lo avrebbero seguito in ogni fase della sua vita: a 18 anni fu costretto a lasciare il suo apprendistato come costruttore ..., 40 anni dalla morte/ Il martire cattolico dell'Irlanda del NordSinn Féin’s vice president has described as “crass” the suggestion that IRA hunger striker Bobby Sands was not buried in the cemetery of his choosing. Michelle O’Neill was commenting on a prison note ...Bobby Sands died forty years ago today, May 5, 1981 after 66 days on hunger strike. The hunger strikes began after a lengthy prison protest had failed to stop the British government’s policy of ending ...