Bebe Vio insegna a un bambino come usare la protesi mioelettrica: “Mi rivedo nei suoi occhi e nei suoi gesti” – Video (Di mercoledì 5 maggio 2021) In un Video postato su Twitter si vede la campionessa di scherma Bebe Vio che insegna come usare una protesi mioelettrica a un bambino. “La prima ‘manina & pugnetto’ non si scorda mai. Mi rivedo nei gesti e negli occhi di Domenico, al suo primo approccio con una protesi mioelettrica. Mi emoziona vederlo provare, ancora inconsapevole della forza che saprà tirare fuori”, questo il messaggio con cui l’atleta ha accompagnato il filmato. Video Twitter/Beatrice Vio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) In unpostato su Twitter si vede la campionessa di schermaVio cheunaa un. “La prima ‘manina & pugnetto’ non si scorda mai. Mineie neglidi Domenico, al suo primo approccio con una. Mi emoziona vederlo provare, ancora inconsapevole della forza che saprà tirare fuori”, questo il messaggio con cui l’atleta ha accompagnato il filmato.Twitter/Beatrice Vio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Bebe Vio insegna a un bambino come usare la protesi mioelettrica: “Mi rivedo nei suoi occhi e nei suoi gesti” – Vid… - oceanerazzurro : RT @Misurelli77: Bebe Vio insegna ad un bambino (Domenico) come usare una protesi mioelettrica La bellezza della normalità della diversità… - savonanews : Settimana speciale per la Gigi Ghirotti: da Bebe Vio a Federico Chiesa, ecco le star dell'asta di 'Stelle nello Spo… - La7tv : #Intanto La campionessa di scherma Bebe Vio che insegna come usare una protesi mioelettrica a un bambino. 'Mi rived… - Bepy83 : RT @Misurelli77: Bebe Vio insegna ad un bambino (Domenico) come usare una protesi mioelettrica La bellezza della normalità della diversità… -