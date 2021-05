Barcellona | Koeman non ci sarà contro l’Atletico | respinto il ricorso | in panchina Schreuder

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Rigettato ildelper la squalifica di due giornate inflitta a Ronaldin occasione della partitail Granada. Il vice di, Alfred, chiamato ancora una volta ad una vittoria per agganciare in vettaMadrid, in uno sdiretto (sabato, ore 16.15) che vale una stagione. La Liga è nelle sue fasi cruciali, con Atletico eche devono stare attente all’insidia Real Madrid. SportFace.

calciomercatoit : ??#Inter e #Juventus - indizio di mercato ?? #Depay cerca casa a #Barcellona ??#CMITmercato - MondoBN : MERCATO, Depay cerca casa…a Barcellona - sportli26181512 : Valencia-Barcellona 2-3: Nel match valevole per la trentaquattresima giornata della Liga spagnola, vittoria esterna… - 14Malve : Il miglior Barcellona della stagione si è iniziato a vedere col passaggio al 3-5-2 che Koeman aveva già sperimentat… - Mediagol : #Barcellona, Koeman: 'Match contro il Granada deludente. #Liga? Ecco come la vinceremo' -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Koeman

Giovedì prossimo la stella del, stando a quanto riporta il quotidiano As , si ... senza riscontrare più quei fastidi che non gli hanno permesso di tornare a disposizione di Ronald. I ...Ronaldlo spera... Messi (getty images) tutte le notizie diMessi Leggi i commenti Calcio estero: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "...Il Barcellona sembra aver sferrato l'attacco decisivo per un calciatore seguito anche dalla Juventus, pare infatti che il calciatore stia già cercando casa in Catalogna ...Memphis Depay cerca casa a Barcellona, lo riporta Mundo Deportivo che dà ulteriori indizi su un trasferimento che è in standby da un anno. L’olandese è in scadenza di contratto col Lione ed è già chia ...