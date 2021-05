Aspettava sette figli, ma ne nascono nove. Il parto di una donna marocchina (Di mercoledì 5 maggio 2021) Durante la gravidanza, le era stato detto che Aspettava 7 bambini, come si poteva vedere dalle ecografie. Invece, al termine di una gestazione complessa, a sorpresa, una 25enne maliana ha dato alla luce 9 neonati, 5 femmine e 4 maschi, tutti in buona salute.Ad annunciare il lieto evento, un parto plurigemellare più unico che raro, è stato la ministra maliana della Sanità, Fanta Siby, ringraziando “i team medici del Mali e del Marocco, la cui professionalità sono all’origine del lieto esito della gravidanza” Halima Cisse, originaria di Timbuctu, nel Nord del Mali, è stata prima presa in cura in un ospedale di Bamako per poi essere trasferita in Marocco, lo scorso 30 marzo, proprio per essere seguita al meglio in questa gravidanza “fuori dal comune”. “Finora la mamma e i suoi bambini stanno tutti bene. Torneranno a casa tra qualche settimana” ha ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Durante la gravidanza, le era stato detto che7 bambini, come si poteva vedere dalle ecografie. Invece, al termine di una gestazione complessa, a sorpresa, una 25enne maliana ha dato alla luce 9 neonati, 5 femmine e 4 maschi, tutti in buona salute.Ad annunciare il lieto evento, unplurigemellare più unico che raro, è stato la ministra maliana della Sanità, Fanta Siby, ringraziando “i team medici del Mali e del Marocco, la cui professionalità sono all’origine del lieto esito della gravidanza” Halima Cisse, originaria di Timbuctu, nel Nord del Mali, è stata prima presa in cura in un ospedale di Bamako per poi essere trasferita in Marocco, lo scorso 30 marzo, proprio per essere seguita al meglio in questa gravidanza “fuori dal comune”. “Finora la mamma e i suoi bambini stanno tutti bene. Torneranno a casa tra qualche settimana” ha ...

