Aggressione a Tramontone | il 32enne responsabile accusato anche di stalking

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel prosieguo delle indagini relative all’avvenuta il 30 aprile scorso al Quartiereed all’arresto di uno dei due responsabili per tentato omicidio, l’Autorità Giudiziaria competente ha ritenuto opportuno indagare lo stesso pregiudicato tarantino di 32 anniper il reato di maltrattamenti in famiglia. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno accertato che l’, immortalata dal video diventato virale sui social, era solo la parte finale di una più articolata e brutta vicenda. Il, da poco tornato in libertà dopo un periodo di detenzione e spesso in stato di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe ed alcool, ha sin da subito iniziato ad avere comportamenti ossessivi nei confronti della sua ex compagna e dei suoi parenti. Le continue ...