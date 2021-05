Vi spieghiamo perché il Ddl Zan è un abominio giuridico (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag – In effetti il Ddl Zan ha qualche nesso con il 1° maggio, nel senso che sta dando lavoro a svariati arlecchini del pensiero facilotto sbattuto in prima pagina e in prima serata. Naturalmente e categoricamente sulle reti televisive del servizio pubblico. Nella continua e attuale rivendicazione di diritti che fuoriescono dal cilindro dei maghi della retorica banale, si manifesta l’inadeguatezza di una nazione che rimane incollata al monopolio del pensiero esercitato da una minoranza chiassosa e oltranzista. La stessa che predica l’amore universale. È la sezione liberal italiana che intravede nello strapotere pubblico la supposta da utilizzare coattivamente verso chiunque intenda pensare liberamente. Sono coloro che straparlano di diritti e mai di libertà. Tradendo così la loro vera natura secondo la quale un governo lancerebbe diritti a pioggia come babbo natale coi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag – In effetti il Ddl Zan ha qualche nesso con il 1° maggio, nel senso che sta dando lavoro a svariati arlecchini del pensiero facilotto sbattuto in prima pagina e in prima serata. Naturalmente e categoricamente sulle reti televisive del servizio pubblico. Nella continua e attuale rivendicazione di diritti che fuoriescono dal cilindro dei maghi della retorica banale, si manifesta l’inadeguatezza di una nazione che rimane incollata al monopolio del pensiero esercitato da una minoranza chiassosa e oltranzista. La stessa che predica l’amore universale. È la sezione liberal italiana che intravede nello strapotere pubblico la supposta da utilizzare coattivamente verso chiunque intenda pensare liberamente. Sono coloro che straparlano di diritti e mai di libertà. Tradendo così la loro vera natura secondo la quale un governo lancerebbe diritti a pioggia come babbo natale coi ...

