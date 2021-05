Uomini e Donne chiude: quando va in onda l’ultima puntata (Di martedì 4 maggio 2021) Anche il dating show Uomini e Donne chiude per la pausa: quando va in onda l’ultima puntata, mistero sulle questioni ancora aperte. (screenshot video)I fan di Uomini e Donne, il dating show più seguito d’Italia, sono in apprensione per le ultime notizie che arrivano in questi giorni dalla trasmissione. In particolare, stanno facendo discutere le future scelte di Gemma Galgani. La Dama più longeva e contesa del trono over, a 71 anni compiuti, potrebbe anche dire basta al programma. Leggi anche -> Uomini e Donne, svolta nei rapporti tra Gemma e Aldo: ecco cosa succede Si tratta di un’ipotesi che deriva anche dai troppi due di picche che in questi anni le sono stati rifilati dai ... Leggi su ck12 (Di martedì 4 maggio 2021) Anche il dating showper la pausa:va in, mistero sulle questioni ancora aperte. (screenshot video)I fan di, il dating show più seguito d’Italia, sono in apprensione per le ultime notizie che arrivano in questi giorni dalla trasmissione. In particolare, stanno facendo discutere le future scelte di Gemma Galgani. La Dama più longeva e contesa del trono over, a 71 anni compiuti, potrebbe anche dire basta al programma. Leggi anche ->, svolta nei rapporti tra Gemma e Aldo: ecco cosa succede Si tratta di un’ipotesi che deriva anche dai troppi due di picche che in questi anni le sono stati rifilati dai ...

Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDOOOOOO ?????? Ai Mondiali di staffetta l'Italia è MERAVIGLIOSA! Oro nella 4x400 mista, oro nella 4x1… - Viminale : Auguri @Esercito per i 160 anni dalla fondazione! Grazie alle donne e agli uomini per il contributo fondamentale al… - guerini_lorenzo : Verranno altri anniversari a segnare la storia gloriosa dell’@Esercito ma ciò che resterà immutato è l’affetto e la… - SelmiCristina : @Mirko79045720 Purtroppo le donne stanno usando la libertà e l'indipendenza x fare peggio di ciò che contestano agli uomini. Peccato - Vinny07916514 : RT @scarabocchio74: Uomini che si lamentano di non scopare. Donne che si lamentano di non scopare. Ma incontrarvi no??? -