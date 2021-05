Una nuova luce per i ragazzi del carcere minorile di Nisida

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si è conclusa la prima esperienza di Zona, il progetto sviluppato dalla FIGC e dalla Fondazione Scholas Occurrentes nell’ambito della collaborazione avviata nel 2020 per favorire attività finalizzate all’integrazione e alla riabilitazione per quelle categorie in condizioni di disagio o emarginazione, con lo scopo di tutelare e rafforzare il valore educativo, morale e culturale del calcio. Il progetto, che si colloca all’interno della macro area Rete Social Football della Federazione, con lo scopo di tutelare e rafforzare il valore educativo, morale e culturale del calcio, si è rivolto agli operatori di polizia penitenziaria e ai detenuti deldi. Un percorso per la formazione di istruttori sportivi, finalizzato a trasferire ai destinatari le necessarie ...

Agente_Lisa : #occhioalletruffe Sta girando una nuova truffa su whatsapp. Vi arriva un link che vi invita a scaricare la nuova ve… - PiazzapulitaLA7 : ++ Si sta rischiando una nuova tragedia nel Mediterraneo ++ Cosa sta succedendo: - Agenzia_Ansa : La madre di Daniela Molinari ha ceduto, e ha detto di sì all'esame che potrebbe permettere alla figlia biologica di… - iLorenzokr : comunque quando imparate una parola nuova e cominciate a usarla di continuo perché vi fa sentire acculturati siete i miei preferiti - neXtquotidiano : Una nuova speranza per #DanielaMolinari: la madre ha detto sì al prelievo per la mappatura del dna… -

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova

LaVoceDiAlba.it

Inoltre potrebbe essere introdottatipologia di calcolo del contributo derivante non più sulla perdita di fatturato media mensile tra il 2019 e il 2020, ma sulla differenza tra la media di ...Laserie Star Wars: The Bad Batch debutta conpremiere speciale martedì 4 maggio alle 9:00. Il corto Maggie Simpson in "Il risveglio della Forza dopo il riposino", gli altri titoli e gli ...Nell’anno della pandemia anche l’Italia ha visto un forte salto nei consumi digitali online, in particolare nel video e nella musica, dove si sono consolidati modelli innovativi che ...Il presidente della Fed Jerome Powell ha garantito che continuerà a dare birra a volontà all’economia e che la schiuma non lo spaventa. Speriamo che l’oste sappia quello che fa, visto che in passato, ...