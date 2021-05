Toro, Cairo: 'Bravi ragazzi, bravissimo Nicola (Di martedì 4 maggio 2021) "E' una mattina bella per noi, perche' ieri sera c'e' stata una partita importante in cui serviva vincere. Ce l'abbiamo fatta. La squadra fa passi avanti, pur in un contesto complesso, hanno rimontato ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) "E' una mattina bella per noi, perche' ieri sera c'e' stata una partita importante in cui serviva vincere. Ce l'abbiamo fatta. La squadra fa passi avanti, pur in un contesto complesso, hanno rimontato ...

72 anni fa la tragedia che annientò il Grande Torino. Cairo: 'Un giorno speciale' ... Urbano Cairo - . Ogni parola è superflua. Si rischia sempre di cadere nella retorica. Per noi, ... soprattutto per i familiari delle vittime che non hanno perso soltanto dei campioni del Toro ma anche ...

Cairo ricorda il Grande Torino a Superga: "Che emozione scandire quei nomi" 'Non avevo mai letto i nomi alla lapide, non mi aspettavo di farlo, è stata una grandissima emozione'. Queste le parole del presidente del Torino Urbano Cairo giunto a Superga questa mattina in occasi ...

