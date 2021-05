Temptation Island, Valeria Liberati “minaccia” Ciavy (Di martedì 4 maggio 2021) Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis sono una delle coppie che hanno deciso di darsi una seconda opportunità nonostante non siano sopravvissuti al reality delle tentazioni. A distanza di un anno dal loro reality, le cose tra i due sembrano non andare per nulla bene e, in un box domande sul suo profilo Instagram, Valeria è tornata a smentire il matrimonio e parlare delle sue intenzioni con Ciavy. Valeria Liberati e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 4 maggio 2021)Maliokapis sono una delle coppie che hanno deciso di darsi una seconda opportunità nonostante non siano sopravvissuti al reality delle tentazioni. A distanza di un anno dal loro reality, le cose tra i due sembrano non andare per nulla bene e, in un box domande sul suo profilo Instagram,è tornata a smentire il matrimonio e parlare delle sue intenzioni cone Articolo completo: dal blog SoloDonna

Teleblogmag : Un nuovo reality che ha per protagoniste coppie di innamorati che si metteranno alla prova. @powercouple… - MasterAb88 : ECCO IL TRAILER DI 'POWER COUPLE', IL NUOVO REALITY-GAME AUTUNNALE DI CANALE5 CHE SOSTITUISCE LA VERSIONE VIP DI TE… - paobauletto : Questa edizione di amici non é stato solo un mix tra il grande fratello, temptation island e c’è posta per te... ma… - 1Dmakemesmile8 : tornasse a temptation Island sta cessa di bella patata #Amici20 - GidLovesPizza : RT @50shadesftDamie: oggi hanno scambiato i daytime con i falò di confronto di temptation island? ?? #amici20 #amemici20 -