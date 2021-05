Telematica - ALD sceglie Munic per connettere l' intera flotta

(Di martedì 4 maggio 2021) Ald Automotivela società specializzata in tecnologie di bordo e intelligenza artificialeperl'suagestita, grazie al nuovo ALD ProFleet program. Per farlo ,installerà un OBD (On-Board-Diagnostic) Smart Dongles che lavorerarà insieme a un motore di intelligenza artificiale, il tutto integrato nella piattaforma di elaborazione dati.io Edge Computing, basata su applicazioni cloud e mobile di Vin.li. Grazie alla, il noleggiatore di casa Société Générale potrà offrire ai suoi clienti presenti in ben 43 paesi al mondo diversi servizi, tra cui il monitoraggio della, delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante in real time, ottimizzando nel contempo le operazioni di gestione della ...

Ultime Notizie dalla rete : Telematica ALD

Quattroruote

...anche Luca De Meo ridisegna il futuro di Renault Con la pandemia cresce la voglia di noleggio... attingendo ad importanti risorse, come la software house République per la di bordo, Re - ......anche Luca De Meo ridisegna il futuro di Renault Con la pandemia cresce la voglia di noleggio... attingendo ad importanti risorse, come la software house République per la di bordo, Re - ...Accordo tra le due società francesi per connettere l'intero parco auto gestito dal noleggiatore di casa Société Générale ...