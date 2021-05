Smart working, è tutto oro quello che luccica? (Di martedì 4 maggio 2021) La gestione della pandemia per alcuni settori ha trovato nello Smart working un efficace strumento di supporto, tuttavia, a più di un anno da quel famoso 21 febbraio 2020, la declinazione di questo strumento con cui oggi bisogna fare i conti in una prospettiva di futuro e di ripartenza sconta numerosi punti di criticità. Di fatto questi mesi di “sperimentazione diffusa” hanno delineato non una nuova e diversa modalità organizzativa del lavoro ma, nella maggior parte dei casi, di nient’altro che una replica esatta, da casa, del lavoro svolto in ufficio, con un aggravio di difficoltà, legate per lo più ad una maggiore difficoltà nella conciliazione dei tempi della vita privata e quelli lavorativi. Lo Smart working proprio perché definitivamente sdoganato al solo fine di garantire per lo più il distanziamento, la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) La gestione della pandemia per alcuni settori ha trovato nelloun efficace strumento di supporto, tuttavia, a più di un anno da quel famoso 21 febbraio 2020, la declinazione di questo strumento con cui oggi bisogna fare i conti in una prospettiva di futuro e di ripartenza sconta numerosi punti di criticità. Di fatto questi mesi di “sperimentazione diffusa” hanno delineato non una nuova e diversa modalità organizzativa del lavoro ma, nella maggior parte dei casi, di nient’altro che una replica esatta, da casa, del lavoro svolto in ufficio, con un aggravio di difficoltà, legate per lo più ad una maggiore difficoltà nella conciliazione dei tempi della vita privata e quelli lavorativi. Loproprio perché definitivamente sdoganato al solo fine di garantire per lo più il distanziamento, la ...

