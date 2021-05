Roma, Paulo Fonseca lascerà il club a fine stagione (Di martedì 4 maggio 2021) La AS Roma ha reso noto, tramite un Tweet pubblicato sul proprio profilo, che l’attuale tecnico Paulo Fonseca “lascerà il club a fine stagione”. Dopo essere stato visto insieme al suo agente uscire dalle porte di Trigoria qualche giorno fa, è dunque arrivata l’ufficialità del suo addio dopo due annate trascorse sulla panchina dei giallorossi. L’#ASRoma comunica che Paulo Fonseca lascerà il club al termine della stagione — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) La ASha reso noto, tramite un Tweet pubblicato sul proprio profilo, che l’attuale tecnicoil”. Dopo essere stato visto insieme al suo agente uscire dalle porte di Trigoria qualche giorno fa, è dunque arrivata l’ufficialità del suo addio dopo due annate trascorse sulla panchina dei giallorossi. L’#AScomunica cheilal termine della— AS(@OfficialAS) May 4, 2021 SportFace.

