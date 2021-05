Roma | incidente stradale in via Canale della Lingua | auto fuori strada | muore un giovane di 26 anni

SkyTG24 : Il primario di Neurochirurgia del San Camillo Menniti è morto all’età di 46 anni, in un incidente sul Grande Raccor… - repubblica : Incidente sul Raccordo, muore a 46 anni Agazio Menniti, primario di Neurochirurgia del San Camillo di Roma - italiaserait : Roma, incidente stradale mortale: ecco dove - PLRomaCapitale : #Roma - Tangenziale Est - Traffico rallentato causa #incidente altezza svincolo A24 in direzione Via Salaria - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - A24 tratto urbano ????CODE tra Fiorentini e Tangenziale Est > centro ? Incidente bivio A24… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma incidente

mortale nella notte a Ostia, nel quadrante sud di. È accaduto dopo la mezzanotte in Via del Canale della Lingua, incrocio Via Epaminonda. Sul posto pattuglie del X Gruppo Mare della ...stradale in via Canale della Lingua, auto fuori strada: muore un giovane di 26 anni - Video Mino IppolitiGiallo all’ospedale Grassi di Ostia. Gioia Rosa, una neonata di appena due mesi, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dove ...Incidente mortale nella notte a Ostia, nel quadrante sud di Roma. È accaduto dopo la mezzanotte in Via del Canale della Lingua, incrocio Via Epaminonda. Sul posto pattuglie del X Gruppo ...