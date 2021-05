Real Madrid, Marcelo viaggia a Londra grazie…a una signora (Di martedì 4 maggio 2021) Le Merengues ritrovano Marcelo per la semifinale di Champions contro il Chelsea: grazie all’aiuto di una volontaria, il terzino verdeoro volerà a Londra con la squadra Con ogni probabilità il terzino sinistro del Real Madrid Marcelo prenderà parte alla trasferta di Londra per partecipare alla semifinale di ritorno di Champions League contro il Chelsea. Il terzino brasiliano, infatti, è riuscito a non essere coinvolto nell’attività di scrutatore per cui era stato convocato a Madrid. Oggi, infatti, la Spagna va al voto per le elezioni amministrative e anche il giocatore verdeoro avrebbe dovuto prender parte alla commissione del Liceo Europeo de La Moraleja (Alcobendas): un impedimento che sembrava poter impedire a Marcelo di unirsi ai compagni nel ... Leggi su zon (Di martedì 4 maggio 2021) Le Merengues ritrovanoper la semifinale di Champions contro il Chelsea: grazie all’aiuto di una volontaria, il terzino verdeoro volerà acon la squadra Con ogni probabilità il terzino sinistro delprenderà parte alla trasferta diper partecipare alla semifinale di ritorno di Champions League contro il Chelsea. Il terzino brasiliano, infatti, è riuscito a non essere coinvolto nell’attività di scrutatore per cui era stato convocato a. Oggi, infatti, la Spagna va al voto per le elezioni amministrative e anche il giocatore verdeoro avrebbe dovuto prender parte alla commissione del Liceo Europeo de La Moraleja (Alcobendas): un impedimento che sembrava poter impedire adi unirsi ai compagni nel ...

