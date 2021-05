Razzo in caduta incontrollata sulla Terra. Italia a rischio: ecco le zone che potrebbe colpire (Di martedì 4 maggio 2021) Lunga Marcia 5B, il Razzo lanciato il 29 aprile scorso con l’obiettivo di portare in orbita il nucleo della stazione spaziale cinese è fuori controllo e ora rischia di schiantarsi sulla Terra. Lo scorso maggio i frammenti e detriti spaziali del Razzo cinese Lunga Marcia 5B (stesso modello di quello che rischia di colpire la Terra) sono precipitati nell’oceano Atlantico al termine di un rientro incontrollato. L’impatto con l’atmosfera del Razzo aveva prodotto frammenti e detriti che erano stati monitorati dai centri di sorveglianza spaziale mondiali. I frammenti erano poi precipitati in sicurezza nell’oceano Atlantico alle 17,33 ora Italiana dell’11 maggio, ma alcuni detriti avevano colpito alcuni villaggi dell’Africa occidentale. Nel 2018, invece, era ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Lunga Marcia 5B, illanciato il 29 aprile scorso con l’obiettivo di portare in orbita il nucleo della stazione spaziale cinese è fuori controllo e ora rischia di schiantarsi. Lo scorso maggio i frammenti e detriti spaziali delcinese Lunga Marcia 5B (stesso modello di quello che rischia dila) sono precipitati nell’oceano Atlantico al termine di un rientro incontrollato. L’impatto con l’atmosfera delaveva prodotto frammenti e detriti che erano stati monitorati dai centri di sorveglianza spaziale mondiali. I frammenti erano poi precipitati in sicurezza nell’oceano Atlantico alle 17,33 orana dell’11 maggio, ma alcuni detriti avevano colpito alcuni villaggi dell’Africa occidentale. Nel 2018, invece, era ...

