Pomezia | manifestazione in via Fellini | strada bloccata | ‘Questa è casa nostra!’ DIRETTA VIDEO

E' in corso in questo momento una manifestazione di protesta in via Fellini, da parte degli occupanti delle case popolari del Comune di Roma. Gli inquilini invocano l'arrivo della sindaca Raggi. Lo slogan gridato a gran voce dalle famiglie occupanti è: "Questa è casa nostra!". manifestazione in via Fellini "Volete l'arrivo dei Rom? – proseguono i manifestanti – Allora sgombrate noi. La casa è un diritto. Noi abbiamo dei bambini piccoli, non ci potete mandare via". I manifestanti hanno completamente bloccato la strada. Il traffico risulta quindi deviato da via Fellini a via della Tecnica. Ripercussioni sul traffico anche di via Roma e via Cincinnato. Ecco la DIRETTA della manifestazione. su Il Corriere della Città.

