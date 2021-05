Pallanuoto, Coppa Italia 2021: altro cambio di programma, l’Ortigia dovrebbe esserci nella semifinale di stasera (Di martedì 4 maggio 2021) Arriva un altro cambio di programma per quanto riguarda la Coppa Italia di Pallanuoto al maschile: oggi in programma ci sono le due semifinali e, a quanto pare, a Palermo ci dovrebbe essere anche l’Ortigia. I siciliani infatti ieri avevano deciso di rinunciare alla manifestazione, a causa di un caso di positività al Covid di un membro dello staff. Questa mattina però la smentita in un comunicato stampa: cambio di programma improvviso in casa Ortigia. Come comunicato dalla FIN, la nostra squadra potrebbe scendere in acqua questa sera per la semifinale di Coppa contro Brescia. Grazie all’impegno della nostra società, che a seguito della positività riscontrata da un ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) Arriva undiper quanto riguarda ladial maschile: oggi inci sono le due semifinali e, a quanto pare, a Palermo ciessere anche. I siciliani infatti ieri avevano deciso di rinunciare alla manifestazione, a causa di un caso di positività al Covid di un membro dello staff. Questa mattina però la smentita in un comunicato stampa:diimprovviso in casa Ortigia. Come comunicato dalla FIN, la nostra squadra potrebbe scendere in acqua questa sera per ladicontro Brescia. Grazie all’impegno della nostra società, che a seguito della positività riscontrata da un ...

