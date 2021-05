Napoli, Giuntoli tratta con l’Atletico l’erede di Maksimovic: la situazione (Di martedì 4 maggio 2021) Il Direttore Sportivo del Napoli Giuntoli sta trattando con l’Atletico Madrid un difensore che prenderebbe il posto del partente Maksimovic Il ds del Napoli Giuntoli sta lavorando con l’Atletico Madrid per trovare un accordo sul trasferimento di un difensore in maglia partenopea. A livello numerico andrebbe a sostituire il partente Maksimovic. Il nome su cui si sta trattando è quello di Francisco Javier Montero Rubio, 22 anni, attualmente in prestito al Besiktas. Come riporta la Gazzetta dello Sport attenzione anche a Koulibaly in uscita, il difensore piace alle due di Mnchester. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Il Direttore Sportivo delstando conMadrid un difensore che prenderebbe il posto del partenteIl ds delsta lavorando conMadrid per trovare un accordo sul trasferimento di un difensore in maglia partenopea. A livello numerico andrebbe a sostituire il partente. Il nome su cui si stando è quello di Francisco Javier Montero Rubio, 22 anni, attualmente in prestito al Besiktas. Come riporta la Gazzetta dello Sport attenzione anche a Koulibaly in uscita, il difensore piace alle due di Mnchester. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Roberto87221145 : @Marcello_Fsc Giuntoli ha fatto solo disastri. Il napoli se va in champions deve prendere 3 giocatori top; spinazzo… - GoldelNapoli : Lauro: “Giuntoli resterà al Napoli” - EmaDP21 : @FrancescoRoma78 Nel caso in cui Giuntoli non dovesse rimanere, il Napoli non ha possibilità di prendere Luis Campo… - eantoniopolonia : @essemg0819 serve uno che faccia da tramite, non possiamo di certo chiedere a Giuntoli di fare queste cose oltre al… - essemg0819 : @FrancescoRoma78 Il Napoli ha bisogno di un Direttore dell'area tecnica, lasciando a Giuntoli il ruolo di DS che più gli compete -