Mourinho a Roma, la guerra dei mondi (Di martedì 4 maggio 2021) Mi hanno telefonato per dirmi che José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma e mi sono vergognato di ciò che ho provato. Sono interista da quando sono nato, e sono interista di rito Mourinho da quando sono rinato allo spudorato piacere del dominio, dieci anni fa. Dopo l’Inter, Mou ha allenato il Real Madrid, il Chelsea, il Manchester United, il Tottenham. Non mi ha fatto mai né caldo né freddo. Sarà che non ho giocato abbastanza alla playstation, e dunque non mi si è incastonata nella rete neuronale la logica della SuperLeague, ma sta di fatto che la notizia che Mourinho verrà ad allenare in Italia una squadra diversa dall’Inter è tutta un’altra cosa. Mi vergogno di quel che ho provato: è l’attrazione più oscena e impresentabile che esista nel nostro mondo pur così facilmente fluido e intercambiabile. Solo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) Mi hanno telefonato per dirmi che Joséè il nuovo allenatore dellae mi sono vergognato di ciò che ho provato. Sono interista da quando sono nato, e sono interista di ritoda quando sono rinato allo spudorato piacere del dominio, dieci anni fa. Dopo l’Inter, Mou ha allenato il Real Madrid, il Chelsea, il Manchester United, il Tottenham. Non mi ha fatto mai né caldo né freddo. Sarà che non ho giocato abbastanza alla playstation, e dunque non mi si è incastonata nella rete neuronale la logica della SuperLeague, ma sta di fatto che la notizia cheverrà ad allenare in Italia una squadra diversa dall’Inter è tutta un’altra cosa. Mi vergogno di quel che ho provato: è l’attrazione più oscena e impresentabile che esista nel nostro mondo pur così facilmente fluido e intercambiabile. Solo ...

