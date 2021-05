Maxiblitz a Messina | traffico di droga gestito su base familiare | decine di arresti

(Di martedì 4 maggio 2021) L'inchiesta, coordinata dalla Dda, ha preso il via dopo un attentato compiuto il 25 gennaio 2017 nei confronti di due membri della famiglia Arrigo feriti da colpi di pistola sparati da un uomo che li aveva affiancati in scooter

RadioVoceVicina : Messina, Operazione “Market Place”: maxiblitz della Polizia arrestati decine di persone - RadioVoceVicina : Messina, Operazione “Market Place”: maxiblitz della Polizia arrestati decine di persone - statodelsud : Droga, maxiblitz a Messina: decine di arresti - Pino__Merola : Droga, maxiblitz a Messina: decine di arresti - AnsaSicilia : Droga: maxiblitz a Messina, decine di arresti. Operazione Market place della Polizia, sgominati due clan | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Maxiblitz Messina

Il collaboratore di giustizia Giuseppe Minardi ha parlato della centrale di spaccio come della 'Scampia di'. Le organizzazioni criminali avevano creato una serie di punti vendita nelle ..., 04 MAG La Polizia diha eseguito decine di misure cautelari nei confronti degli appartenenti a due organizzazioni criminali di trafficanti di droga attive nel rione di Giostra, in passato teatro di una guerra tra ...Alcuni indagati sono finiti in carcere, altri ai domiciliari, ad altri ancora è stato notificato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ...A Messina la polizia ha eseguito decine di misure cautelari nei confronti degli appartenenti a due organizzazioni criminali di trafficanti di droga attive nel rione di Giostra, in passato teatro di un ...