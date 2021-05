Masters 1000 Madrid, Berrettini: “Prestazione solida, mi sentivo in controllo” (Di martedì 4 maggio 2021) “Mi sentivo in controllo oggi ma è servita concentrazione per servire così. Se va bene come oggi mi dà fiducia, ma allo stesso tempo mi sono imposto di non diminuire l’attenzione perché un game può cambiare l’intero match“. Queste le prime parole di Matteo Berrettini dopo la vittoria nel derby italiano contro Fabio Fognini al Masters 1000 di Madrid 2021. “Mi piace giocare tutti i giorni per migliorare, il giorno che non sarà così probabilmente dovrò cambiare qualcosa” aggiunge scherzando il tennista romano in conferenza stampa, “sono felice per la mia forma psicofisica e per come sono rientrato dopo l’infortunio. Sono in fiducia e sono contento delle mie prestazioni fin qui. Come ho detto all’inizio della settimana queste condizioni sono ottime per il mio tennis”. “Un voto? Difficile ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) “Miinoggi ma è servita concentrazione per servire così. Se va bene come oggi mi dà fiducia, ma allo stesso tempo mi sono imposto di non diminuire l’attenzione perché un game può cambiare l’intero match“. Queste le prime parole di Matteodopo la vittoria nel derby italiano contro Fabio Fognini aldi2021. “Mi piace giocare tutti i giorni per migliorare, il giorno che non sarà così probabilmente dovrò cambiare qualcosa” aggiunge scherzando il tennista romano in conferenza stampa, “sono felice per la mia forma psicofisica e per come sono rientrato dopo l’infortunio. Sono in fiducia e sono contento delle mie prestazioni fin qui. Come ho detto all’inizio della settimana queste condizioni sono ottime per il mio tennis”. “Un voto? Difficile ...

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 Madrid: Berrettini supera Fognini e va agli ottavi. Avanti Sinner, Cecchinato si arrende a Bautista Roma - Matteo Berrettini fa suo il derby col ligure Fabio Fognini e conquista gli ottavi di finale del torneo di Madrid, quarto Masters 1000 stagionale. Al secondo turno (per lui l'esordio) il romano, numero 10 Atp e ottava testa di serie, si è aggiudicato per 6 - 3, 6 - 4, in un'ora e 21 minuti, la sfida contro Fognini. ...

