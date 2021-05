Mascherine in pista | tampone e menu digitali | ecco la “ricetta” salva discoteche Bassetti | «Chi si diverte non è un peccatore»

(Di martedì 4 maggio 2021) I giovani non aspettano altro: l’arrivo della bella stagione, le, gli amici, un po’ di divertimento e tanta musica, nonostante la pandemia da Coronavirus. Un ritorno quasi alla normalità che, quest’anno più che mai, dovrà essere fatto in sicurezza, anche visti i precedenti. Per questo motivo l’Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e spettacolo ha elaborato un protocollo (che ha ricevuto il via libera anche di Matteoe Pier Luigi Lopalco), da sottoporre al Cts, che Open ha avuto modo di leggere in anteprima. Cosa prevede il protocollo In discoteca bisognerà indossare sempre la mascherina,compresa. Occorrerà presentarsi in anticipo con l’attestazione vaccinale o l’esecuzione di unrapido antigenico effettuato massimo nelle 36 ore precedenti l’evento (si sta ...

radio_m2o : Liverpool è tornata a ballare! ?? 3000 persone, in console @svenvaeth, @Blessed_Madonna , @FatboySlim , @hotsince82… - ilriformista : L’evento al nightclub Circus ai magazzini Bramley-Moore Dock. Una giornata “monumentale”, ha commentato il dj Youse… - ginugiola : RT @sanderic: Una cinese di 40 anni senza reddito e occupazione che va in giro col Porsche Cayenne, un capannone di proprietà di una srl in… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine pista

Open

Nel tratto diche collega Cuveglio a Rancio, il volontario ha riempito in totale sei sacchi , ... per rivolgere agli utenti di Facebook una domanda: 'Ho raccolto diecisulla ...La maggior parte delle persone - è stato riferito - non indossavano lee non ... Alla vista dei poliziotti, buona parte degli invitati ha abbandonato lada ballo ed è stato un fuggi ...A Pomigliano è tutto pronto per la prima raccolta di gruppo di Plastic Free. Ovviamente distanze e mascherine saranno sempre garantite ...MotoGP: Una domenica rossa di gioia per la Ducati: Miller emoziona e si emoziona, Bagnaia sale in testa al Mondiale. Tante belle notizie, ma non per tutti ...