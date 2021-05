Martina Ciontoli: chi è, età, infermiera, fidanzata, oggi (Di martedì 4 maggio 2021) Martina Ciontoli è la figlia di Antonio Ciontoli è fidanzata di Marco Vannini all’epoca dell’omicidio. Ieri si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione che le ha confermato la condanna a 9 anni e 4 mesi per l’omicidio di Marco Vannini. I fatti risalgono alla notte tra il 18 ed il 19 maggio 2015 quando Marco Vannini fu colpito da un proiettile vagante e la famiglia Ciontoli non lo ha immediatamente soccorso, facendogli passare ore di agonia. Martina Ciontoli ora ha 25 anni e si è laureata in scienze infiermeristiche. Lei è quindi un’infermiera, ma non sappiamo se esercita o meno la professione fino ad ora. Sembra che la ragazza abbia un nuovo fidanzato, di cui non conosciamo l’identità. Da ieri sera per lei e la sua famiglia si sono aperte le ... Leggi su puglia24news (Di martedì 4 maggio 2021)è la figlia di Antoniodi Marco Vannini all’epoca dell’omicidio. Ieri si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione che le ha confermato la condanna a 9 anni e 4 mesi per l’omicidio di Marco Vannini. I fatti risalgono alla notte tra il 18 ed il 19 maggio 2015 quando Marco Vannini fu colpito da un proiettile vagante e la famiglianon lo ha immediatamente soccorso, facendogli passare ore di agonia.ora ha 25 anni e si è laureata in scienze infiermeristiche. Lei è quindi un’, ma non sappiamo se esercita o meno la professione fino ad ora. Sembra che la ragazza abbia un nuovo fidanzato, di cui non conosciamo l’identità. Da ieri sera per lei e la sua famiglia si sono aperte le ...

