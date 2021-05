Mahrez | “Stagione molto buona | ma ora manca la partita più importante”

(Di martedì 4 maggio 2021) Riyad, protagonista assoluto della vittoria del Manchester City sul PSG, ha parlato ai microfoni di BT Sport. Queste le sue parole: “Siamo davvero felici di aver raggiunto questo obiettivo perchè abbiamo lavoratosodo per arrivare a questo punto e credo che abbiamo fatto la differenza. E’ stata unaperò dobbiamo continuare perchè siamo solo in finale che è lapiù”. In finale Real o Chelsea?“Non lo so. Sono due ottime squadre e vedremo. Ci godremo la serata e poi domani guarderemo la”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

... dal momento che infinora vanta cinque gol e nove assist al proprio attivo, dunque le ... si dovrebbe poi procedere con il trio formato da, De Bruyne e Foden sulla trequarti, perché ...... e la coppa dalle grandi orecchie decreterà la squadra campionessa della2020/2021. In ... Stones, Dias e Cancelo in difesa, Rodri e Gundogan in mezzo, sulla trequarti De Bruyne,e ...Il Manchester City sfiderà il Chelsea o il Real Madrid il 29 maggio a Istanbul. Ranking UEFA: 3° Miglior piazzamento Coppa dei Campioni: finale (2021) Scorsa stagione: quarti di finale (S contro Lione ...Le dichiarazioni di Mahrez dopo Manchester City-Psg: "Dobbiamo provare di tutto per vincere. Siamo davvero felici per questo obiettivo" ...