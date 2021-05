Luana D’Orazio è stata straziata dalla forza motrice del macchinario davanti agli occhi dei colleghi (Di martedì 4 maggio 2021) Incidente sul lavoro a Montemurlo: 22enne muore risucchiata da un rullo. La tragedia e le indagini della magistratura in tema di sicurezza Incidente sul lavoro a Montemurlo: 22enne muore risucchiata da un rullo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 4 maggio 2021) Incidente sul lavoro a Montemurlo: 22enne muore risucchiata da un rullo. La tragedia e le indagini della magistratura in tema di sicurezza Incidente sul lavoro a Montemurlo: 22enne muore risucchiata da un rullo su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : Incidente sul lavoro in un'azienda tessile: una giovane madre di 22 anni è morta finendo dentro l'ingranaggio dell'… - StefanoFassina : Ci stringiamo alla famiglia e ai colleghi di Luana D’Orazio: ennesima vittima di lavoro. È una strage quotidiana, m… - Open_gol : Dal 1° gennaio 2021 al 1° maggio 2021 in Italia ci sono state 120 morti sul lavoro In pratica, una al giorno - corymontveith : RT @casamacombo: Luana d'Orazio, operaia, 22 anni, è stata risucchiata dal rullo della macchina tessile dell'azienda dove lavorava. Lascia… - littlehope38 : RT @casamacombo: Luana d'Orazio, operaia, 22 anni, è stata risucchiata dal rullo della macchina tessile dell'azienda dove lavorava. Lascia… -