LIVE Sinner-Pella 6-2 4-3, Masters1000 Madrid in DIRETTA: l’argentino si riporta in scia (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FOGNINI (4° MATCH DALLE 11.00) 4-3 BREAK Pella! l’argentino sfrutta un piccolo passaggio a vuoto di Sinner. 30-40 Brutto errore di Sinner che forza il rovescio a incrociare che si spegne in rete. Prima palla break del match per l’argentino. 30-30 Profonda la risposta di Pella che manda fuori giri l’azzurro col dritto. 30-15 Sinner martella da fondo col dritto e chiude con una stop-volley elegante ed efficace. 15-15 Sinner si apre bene il campo col dritto ma sbaglia clamorosamente la demi volée. 15-0 Servizio e dritto strettissimo. 4-2 Sinner. Pella non ha intenzione di regalare ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-FOGNINI (4° MATCH DALLE 11.00) 4-3 BREAKsfrutta un piccolo passaggio a vuoto di. 30-40 Brutto errore diche forza il rovescio a incrociare che si spegne in rete. Prima palla break del match per. 30-30 Profonda la risposta diche manda fuori giri l’azzurro col dritto. 30-15martella da fondo col dritto e chiude con una stop-volley elegante ed efficace. 15-15si apre bene il campo col dritto ma sbaglia clamorosamente la demi volée. 15-0 Servizio e dritto strettissimo. 4-2non ha intenzione di regalare ...

zazoomblog : LIVE – Sinner-Pella 6-2 4-1 Masters 1000 Madrid 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Pella #Masters #Madrid #2021:… - zazoomblog : LIVE Sinner-Pella 5-2 Masters1000 Madrid in DIRETTA: l’azzurro a un passo dal primo set - #Sinner-Pella… - SSportNetwork : #SuperSportTuesday #Tennis #AtpMadrid #Sinner subito avanti 6-2 dopo il #primoset con #Pella! #live - zazoomblog : LIVE Sinner-Pella 2-1 Masters1000 Madrid in DIRETTA: buon inizio dell’azzurro - #Sinner-Pella #Masters1000 #Madrid - zazoomblog : LIVE – Sinner-Pella 1-1 Masters 1000 Madrid 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Pella #Masters #Madrid #2021: -