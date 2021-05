La tragedia di Superga – 4 maggio 1949 – VIDEO

(Di martedì 4 maggio 2021) Il 4si consuma uno dei drammi sportivi più gravi della storia con ladi, che vede scomparire il Grande Torino Il 4si consumava la più terribiledella storia del calcio italiano, uno dei drammi più gravi di sempre. Alle 17:03 di quel triste e lontano giorno di ormai 70 anni fa, l’aereo proveniente da Lisbona che riportava in Italia il Toro reduce da un’amichevole in terra lusitana, si schiantava contro il muraglione del terrapieno posteriore della Basilica diche sorge sulla collina torinese. Finiva così l’epopea del Grande Torino, squadra di autentici campioni entrata di diritto nella leggenda per quanto realizzato negli Anni ’40, con la conquista di 5 Scudetti consecutivi. ...

juventusfc : Il 4 maggio 1949 se ne andava il #GrandeTorino. A 72 anni dalla tragedia di Superga, la Juventus si unisce al ricor… - GoalItalia : “Solo il fato li vinse” ?? Il 4 maggio 1949 si consumava la tragedia di #Superga, in cui scomparve il Grande Torino. - MatteoPedrosi : 'Quella tragedia mi è rimasta in testa e mi ha segnato'. Il toccante ricordo di quel maledetto #4maggio1949 nelle p… - mike71282 : RT @juventusfc: Il 4 maggio 1949 se ne andava il #GrandeTorino. A 72 anni dalla tragedia di Superga, la Juventus si unisce al ricordo di qu… - Josto51037271 : RT @juventusfc: Il 4 maggio 1949 se ne andava il #GrandeTorino. A 72 anni dalla tragedia di Superga, la Juventus si unisce al ricordo di qu… -

Ultime Notizie dalla rete : tragedia Superga

Lo schianto dichiuse un'epoca e ne aprì ...Claudio, due anni fa le è capitato ancora di recitare quei nomi a, stavolta in una cerimonia più intima, quella per gli ex giocatori. ' E' stata una bella emozione anche quella, perché ...I granata raggiungono lo Spezia: ora sono a + 3 sul terz’ultimo posto. Oggi è anche il momento del ricordo del Grande Torino: è il 72° anniversario della tragedia di Superga che spazzò via una delle s ...Il Poeta del Gol ricorda l'emozione del 1976, quando lesse per la prima volta i nomi di fronte alla lapide. "Giusto oggi evitare certe celebrazioni per non rischiare assembramenti" ...