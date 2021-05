La Puglia omaggia vittime di camorra intitolando strade a loro nome

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl comune pugliese di Maruggio, in provincia di Taranto, ha contribuito a rendere omaggio a duedicome Silvia Ruotolo e Annalisa Durante, uccise rispettivamente nel 1997 e nel 2004,due. Si tratta di due episodi di massima violenza del mondo criminale. Dueinnocenti diche hanno segnato due epoche diverse delle faide. Due donne, una giovane mamma di 39 anni ed una giovanissima di 14 anni hanno perso la vita senza neanche rendersene conto, stroncate da colpi di pistola in un nano secondo. Questo il post dell’assessore Alessandra Clemente, figlia di Silvia Ruotolo, sulla propria pagina facebook: “Un gesto molto bello. Mi commuove. Ringrazio a...

