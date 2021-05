“La monarchia britannica non sopravviverà al regno del principe William”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 maggio 2021) “Lanon sopravvivrà aldel“. È questo il pronostico tutt’altro che positivo fatto dalla scrittriceHilary Mantel al Telegraph. Esperta di faccende reali, premiata per due volte con il Booker Prize per il miglior romanzo dell’anno nelUnito, la Mantel si dice convinta che che la famiglia reale abbia i giorni contati. “Laè alle battute finali – ha dichiarato -. Penso che sia la fine dei giochi. Non so per quanto tempo durerà l’istituzione, ma penso che sarà la loro ultima grande era”. “Forse la regina Elisabetta è l’unica che crede davvero nella. Vorrei che la regina si fosse sentita in grado di abdicare – ha spiegato ancora -. ...