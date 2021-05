La censura di Orban è da oggi più vicina (Di martedì 4 maggio 2021) Senza fare troppo rumore, il 29 aprile scorso il Parlamento Europeo ha dato il via libera al regolamento TERREG, cioè alla normativa europea pensata per contrastare la diffusione dei contenuti terroristici online attraverso la UE. Un’ottima sintesi si può trovare in questo articolo di Bruno Saetta. In pratica, al fine di impedire la diffusione via Internet di materiale propaganda terroristica, si autorizzano gli Stati Membri a imporre la rimozione di tali contenuti online con una velocità inusitata: 1 ora. Sembrerebbe una prova di dovuta efficienza di fronte alla pericolosità di certi fenomeni, ma se poi andiamo a riflettere sulle modalità applicative il quadro si adombra: l’autorità preposta a questa funzione potrebbe essere anche un semplice ministero (in Italia, quello dell’Interno con i suoi uffici di polizia) e il concetto di contenuto terroristico è per sua definizione ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) Senza fare troppo rumore, il 29 aprile scorso il Parlamento Europeo ha dato il via libera al regolamento TERREG, cioè alla normativa europea pensata per contrastare la diffusione dei contenuti terroristici online attraverso la UE. Un’ottima sintesi si può trovare in questo articolo di Bruno Saetta. In pratica, al fine di impedire la diffusione via Internet di materiale propaganda terroristica, si autorizzano gli Stati Membri a imporre la rimozione di tali contenuti online con una velocità inusitata: 1 ora. Sembrerebbe una prova di dovuta efficienza di fronte alla pericolosità di certi fenomeni, ma se poi andiamo a riflettere sulle modalità applicative il quadro si adombra: l’autorità preposta a questa funzione potrebbe essere anche un semplice ministero (in Italia, quello dell’Interno con i suoi uffici di polizia) e il concetto di contenuto terroristico è per sua definizione ...

nubiestive : RT @Misurelli77: Vietato criticare Cetto la Salvini Non per niente amano la democratuta modello Orban La censura,quella bella e preventiva… - patriziamolina : A #Meloni che difende la censura in Rai diciamo:L'Italia non è l'Ungheria del suo amico #Orban.Accetti i valori di… - patriziamolina : @GiorgiaMeloni A #Meloni che difende la censura in Rai diciamo:L'Italia non è l'Ungheria del suo amico #Orban.Accet… - patriziamolina : @VittorioSgarbi Lo scandalo è nella #Rai nominata dalla destra ,dal M5s e da #Salvini.A #Meloni e Sgarbi che difen… - FrancoBlog49 : RT @patriziamolina: @peppeprovenzano @Fedez @pdnetwork Lo scandalo è nella #Rai nominata dalla destra ,dal M5s e da #Salvini.A #Meloni che… -

Ultime Notizie dalla rete : censura Orban La censura di Orban è da oggi più vicina ... siti - web o semplice blog, soprattutto se dalla busta uscisse fuori una missiva minacciosa di un ministro ungherese di Orban. Il tema della diffusione di contenuti terroristici online è ...

Libertà di stampa, vietato distrarsi Doveroso sottolineare però che l'Ungheria del premier Victor Orban è una nazione dove sempre più ... Chiaramente la situazione del Covid 19 ha giocato un ruolo di 'acceleratore dalla censura' secondo ...

La censura di Orban è da oggi più vicina L'HuffPost La censura di Orban è da oggi più vicina il Parlamento Ue ha dato l'ok al regolamento TERREG per contrastare la diffusione dei contenuti terroristici online ...

La Rai: accuse infamanti e infondate e la Lega chiede di vedere i contratti Il direttore della terza rete Di Mare: dal video integrale si vede benissimo che non censuriamo nessuno ROMA. Adesso la Rai prova a reagire, dopo un fine settimana di fuoco a causa delle accuse di cen ...

... siti - web o semplice blog, soprattutto se dalla busta uscisse fuori una missiva minacciosa di un ministro ungherese di. Il tema della diffusione di contenuti terroristici online è ...Doveroso sottolineare però che l'Ungheria del premier Victorè una nazione dove sempre più ... Chiaramente la situazione del Covid 19 ha giocato un ruolo di 'acceleratore dalla' secondo ...il Parlamento Ue ha dato l'ok al regolamento TERREG per contrastare la diffusione dei contenuti terroristici online ...Il direttore della terza rete Di Mare: dal video integrale si vede benissimo che non censuriamo nessuno ROMA. Adesso la Rai prova a reagire, dopo un fine settimana di fuoco a causa delle accuse di cen ...