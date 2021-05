“Incredibile” Elisa Isoardi | impossibile non notarlo L’ingresso all’Isola dei Famosi è una vera sorpresa

(Di martedì 4 maggio 2021) La sua partecipazionedei15 è durata troppo poco. In molti la davano per vincente. Anche se era stata appena costretta riparare a Parasite Island. Poi lo sfortunato infortunio all’occhio e l’impossibilità di proseguire l’avventura. E cosìè tornata a casa, anzi a casa della mamma, dove ha potuto pensare solo alla propria salute accudita da chi l’ama sopra ogni cosa. Comunque l’esperienza, al di là del decisivo inconveniente, ha fatto molto bene alla conduttrice che recentemente è tornata nello studio da Ilary Blasi. E il suo ingresso è stato salutato da un’ovazione. La sua fama, grazie al comportamento avuto sull’Isola, ha travalicato i confini nazionali. E poi con quel fisico, alta 1 metro e 75 e lineamenti che ricordano una dea egizia, per lail futuro in tv si ...

fordeborah5 : @elisaserafini @Fedez Ciao Elisa dove posso trovare la cronaca dì questa incredibile storia? Grazie per la risposta ?? - simoni_elisa : @EugenioCardi @il_cappellini Si ma la differenza incredibile è che a gli elettori di centrodx va bene così e quelli… - Elisa_Markuz81 : RT @Italia: #Agrigento. In un incredibile lembo di #Sicilia vi aspettano 2600 anni di storia, un mare straordinario e una cultura unica ?? h… -

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile Elisa

Corriere dell'Umbria

Ci sembrache questo possa accadere in una regione in cui si è avviato il percorso per ... responsabile regionale Sostenibilità e Ambiente di Blu RingrazioBoccacci, Sabino Dattoli e ...Non assisteremo, infatti, soltanto al ritorno tanto atteso di Drusilla Gucci e diIsoardi, ma ... è stato dato un annuncio davvero. Di che cosa parliamo esattamente? Vi sveleremo ogni ...Elisa Isoardi torna ospite a L'Isola dei famosi 2021 dopo l'uscita di scena dal reality per colpa di un infortunio a un occhio . Il ritorno ...Il presidente rossonero parla dopo la sconfitta con il Renate e la retrocessione sul campo in serie D: "Non siamo stati all'altezza, c'è poco da dire se non scusarsi con tutti i tifosi e tutta la citt ...