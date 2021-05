Il romanzo di Desiati: perché non possiamo non dirci "spatriati" (Di martedì 4 maggio 2021) “spatriati” è un termine bellissimo. È il titolo del romanzo appena uscito da Einaudi che Mario Desiati ricava dal dizionario martinese-italiano (nel senso di Martina Franca, Valle d’Itria, cuore della Puglia) è che si differenzia dal più convenzionale “espatriati”, ben più di una semplice “e” iniziale. Lo “spatriato” del romanzo di Desiati (“sparpagliato, disperso, incerto”) è chiunque di noi, magari non essendone consapevole, si senta senza patria esistenziale, sempre un po’ fuori posto, irregolare nell’animo, dentro la vita sociale sì, ma sempre con qualcosa che resta irrisolto, dubbioso, senza ancoraggio saldo. Non un banale e scontato trasgressivo che vive ai margini, perché anzi lo “spatriato” vive la sua vita esteriore, quotidiana al centro delle cose e delle ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) “” è un termine bellissimo. È il titolo delappena uscito da Einaudi che Marioricava dal dizionario martinese-italiano (nel senso di Martina Franca, Valle d’Itria, cuore della Puglia) è che si differenzia dal più convenzionale “e”, ben più di una semplice “e” iniziale. Lo “spatriato” deldi(“sparpagliato, disperso, incerto”) è chiunque di noi, magari non essendone consapevole, si senta senza patria esistenziale, sempre un po’ fuori posto, irregolare nell’animo, dentro la vita sociale sì, ma sempre con qualcosa che resta irrisolto, dubbioso, senza ancoraggio saldo. Non un banale e scontato trasgressivo che vive ai margini,anzi lo “spatriato” vive la sua vita esteriore, quotidiana al centro delle cose e delle ...

