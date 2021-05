Il coreografo Tommassini confessa | “Mi sono innamorato di Myrta Merlino” La reazione della conduttrice 

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“emozionato come quando ballavo con Madonna e Michael Jackson. Ti seguo e ti ho seguita tutto l’anno: midi te“. Ha esordito così il regista eLuca, ospite dia L’Aria che Tira su La7 nella puntata di venerdì 30 aprile. “Eh sì, faccio quell’effetto. Mi fa molto piacere“, ha ironizzato la conduttrice partenopea. L’intervista è poi proseguita e il notoromano ha ripercorso la propria vita fin dall’inizio: “nato in una famiglia molto umile e mia madre sognava di fare la ballerina ma non aveva le possibilità. Poi mi ha iscritto nella scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi, lì ho iniziato e portato avanti il mio sogno e quello di mamma”. ...

Poco dopo conosce ilLucacon cui ha lavorato per molti anni, lavorando nelle tournée di grandi artisti come Kylie Minogue, Geri Halliwell, Robbie Williams e Ricky Martin. ...Il suo primo singolo, "Ecstasy" del 1997, è stato diretto da Luca, celebre regista eche ha lavorato con Madonna e Michael Jackson. Più recentemente è apparsa al Maurizio ...La dichiarazione in diretta: "Emozionato come quando ballavo con Madonna". Myrta Merlino: "Sì, faccio quell'effetto" ...Elsa Fornero: 'Mi affascina moltissimo il balletto, ho avuto la fortuna di conoscere Carla Fracci, mio marito invece non mi ha mai seguito in questo.