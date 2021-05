G20 turismo, oggi il via libera al documento finale sulle linee guida per il futuro del settore (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Ripristinare la fiducia nei viaggi e nel turismo e consentire la ripresa economica, imparare dall’esperienza della pandemia e dare priorità a un’agenda di sviluppo sostenibile nel guidare il turismo futuro. Sono le azioni da intraprendere indicate nella bozza del documento della riunione dei ministri del turismo del G20, sotto la Presidenza italiana e alla presenza del ministro Massimo Garavaglia, che si esplicano in linee guida in 7 aree chiave: mobilità sicura, gestione delle crisi, resilienza, inclusività, trasformazione verde, transizione digitale e investimenti e infrastrutture. È quanto ha anticipato Ansa. Il documento finale che verrà approvato oggi raccoglierà anche gli esiti ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Ripristinare la fiducia nei viaggi e nele consentire la ripresa economica, imparare dall’esperienza della pandemia e dare priorità a un’agenda di sviluppo sostenibile nelre il. Sono le azioni da intraprendere indicate nella bozza deldella riunione dei ministri deldel G20, sotto la Presidenza italiana e alla presenza del ministro Massimo Garavaglia, che si esplicano inin 7 aree chiave: mobilità sicura, gestione delle crisi, resilienza, inclusività, trasformazione verde, transizione digitale e investimenti e infrastrutture. È quanto ha anticipato Ansa. Ilche verrà approvatoraccoglierà anche gli esiti ...

Ultime Notizie dalla rete : G20 turismo G20 turismo, oggi il via libera al documento finale sulle linee guida per il futuro del settore Il presidente del Consiglio, Mario Draghi , alle ore 16.15 introdurrà la conferenza stampa che si svolgerà all'esito della riunione ministeriale del G20 Turismo, con il ministro Massimo Garavaglia .

Draghi: "Da metà maggio pronto il pass verde nazionale" «Oggi i ministri del Turismo si sono incontrati, e questo è uno dei primi appuntamenti della presidenza italiana del G20. E’ un incontro simbolico. Il mondo vuole viaggiare in Italia, la pandemia ci h ...

