Futuri infermieri denunciano gravi ritardi nei tirocini e chiedono di essere vaccinati. (Di martedì 4 maggio 2021) De Palma (Nursing Up): «Giungono segnalazioni di importanti ritardi nelle attività di tirocinio dei Futuri infermieri. chiedono di essere vaccinati e vogliono al più presto completare il loro percorso di laurea per realizzare il sogno più grande: diventare infermieri» «Ce lo diranno le nostre delegazioni sindacali, che stanno raccogliendo le denunce degli studenti per comprendere a quali livelli e con quale frequenza il fenomeno si presenta. Tutto parte dall’Università Vanvitelli, di Grottaminarda, dove i giovani ci raccontano di essere gli unici studenti in infermieristica a non essere stati ancora vaccinati. Circa 300 laureandi in provincia di Avellino, quindi studenti del terzo ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) De Palma (Nursing Up): «Giungono segnalazioni di importantinelle attività dio deidie vogliono al più presto completare il loro percorso di laurea per realizzare il sogno più grande: diventare» «Ce lo diranno le nostre delegazioni sindacali, che stanno raccogliendo le denunce degli studenti per comprendere a quali livelli e con quale frequenza il fenomeno si presenta. Tutto parte dall’Università Vanvitelli, di Grottaminarda, dove i giovani ci raccontano digli unici studenti instica a nonstati ancora. Circa 300 laureandi in provincia di Avellino, quindi studenti del terzo ...

advgiornalista : RT @AssoCare: De Palma (Nursing Up): «Giungono segnalazioni di importanti ritardi nelle attività di tirocinio dei futuri infermieri. Chiedo… - AssoCare : De Palma (Nursing Up): «Giungono segnalazioni di importanti ritardi nelle attività di tirocinio dei futuri infermie… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Nursing Up, De Palma: «Giungono segnalazioni di importanti ritardi nelle attività di tirocinio dei futuri inf… - NurseTimes : ?? Nurse Times Nursing Up, De Palma: «Giungono segnalazioni di importanti ritardi nelle attività di tirocinio dei fu… - cagliaripad : Sanità, Nursing Up: “Ritardi nelle attività di tirocinio dei futuri infermieri” -