Focolaio covid al plesso Rodari di San Giorgio, il sindaco chiede la chiusura di tutte le scuole (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti San Giorgio a Cremano (Na) – “Cari concittadini, nelle ultime 24 ore sono purtroppo aumentati i casi positivi nel plesso Rodari (I.C.Troisi) che attualmente sono in tutto 10. Di questi, 6 sono stati riscontrati in una terza classe, 2 in una quarta; 1 in un’altra terza e 1 in una quinta”. Così il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno ha aggiornato i cittadini sul Focolaio covid che ha colpito la scuola Rodari. “I nuovi contagi sono stati accertati dai tamponi di controllo – continua il primo cittadino – , effettuati durante la quarantena disposta a seguito di casi positivi, riscontrati tra il 26 e il 30 aprile. Come ormai sapete, la concentrazione di almeno due casi per classe, in due classi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Sana Cremano (Na) – “Cari concittadini, nelle ultime 24 ore sono purtroppo aumentati i casi positivi nel(I.C.Troisi) che attualmente sono in tutto 10. Di questi, 6 sono stati riscontrati in una terza classe, 2 in una quarta; 1 in un’altra terza e 1 in una quinta”. Così ildi Sana CremanoZinno ha aggiornato i cittadini sulche ha colpito la scuola. “I nuovi contagi sono stati accertati dai tamponi di controllo – continua il primo cittadino – , effettuati durante la quarantena disposta a seguito di casi positivi, riscontrati tra il 26 e il 30 aprile. Come ormai sapete, la concentrazione di almeno due casi per classe, in due classi ...

repubblica : Focolaio di Covid dopo la festa per bambini a Edolo: oltre 100 positivi, 500 persone in quarantena - SkyTG24 : Covid, focolaio dopo una festa per bambini: 100 positivi nel Bresciano - anteprima24 : ** #Focolaio covid al plesso Rodari di San Giorgio, il sindaco chiede la chiusura di tutte le scuole **… - Philo1936 : RT @JigginoRuss: A proposito del focolaio covid in provincia di Latina: ecco cosa succede ai braccianti che reclamano mascherine e disposit… - LaCnews24 : Covid, focolaio in una Rsa nel Cosentino: positivi 30 anziani e 4 operatori sanitari #calabrianotizie #newscalabria -