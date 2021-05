Covid:Meloni,Stato non può tartassare chi ha chiuso (Di martedì 4 maggio 2021) "Interi comparti lasciati soli, nell'indifferenza del governo. Nonostante tutto, intere categorie già martoriate dalla crisi, continuano a pagare le tasse. Lo Stato non può tassare chi è Stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) "Interi comparti lasciati soli, nell'indifferenza del governo. Nonostante tutto, intere categorie già martoriate dalla crisi, continuano a pagare le tasse. Lonon può tassare chi è...

giornaleradiofm : Covid:Meloni,Stato non può tartassare chi ha chiuso: (ANSA) - ROMA, 04 MAG - 'Interi comparti lasciati soli, nell'i… - AgenziaASI : Covid, Meloni: Stato non può tassare chi è stato costretto a chiudere, interi comparti lasciati soli nell'indiffere… - panpan17048428 : RT @vocedelpatriota: Covid, Meloni: Stato non può tassare chi è stato costretto a chiudere, interi comparti lasciati soli nell’indifferenza… - GPeppe34N : RT @vocedelpatriota: Covid, Meloni: Stato non può tassare chi è stato costretto a chiudere, interi comparti lasciati soli nell’indifferenza… - adrianobusolin : RT @ilmetropolitan: ???? #Covid. Giorgia Meloni: Stato non può #tassare chi è stato costretto a #chiudere -