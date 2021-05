Colombia | continuano le proteste contro la riforma fiscale | dura repressione con 16 morti

(Di martedì 4 maggio 2021) Ini cittadini sono scesi in strada per manifestarelaproposta dal Presidente Duque, che prevedeva a quanto sembra l’aumento generale dell’Iva e un incremento sulle tasse per quanto riguarda i redditi medi. Subito dopo l’inizio delleDuque, molto probabilmente con l’intento di frenare la messa a ferro e a fuoco della Nazione, ha ritirato la proposta di. Nonostante però abbiamo ritirato la proposta, Duque ha dichiarato la necessità di una. LEGGI ANCHE -> Colpo di Stato in Birmania, è strage: oltre 90e tra le vittime anche un bambino Le, nonostante il ritiro della proposta da parte del ...

Le proteste di piazza sono continuate oggi in diverse citt della: i manifestanti sono scesi in strada per il sesto giorno consecutivo nonostante la ... mentre mobilitazioni di piazza...Bogotà, 03 mag 14:00 - Proseguono inle proteste contro il governo di Ivan Duque nonostante la decisione del capo dello stato di ritirare il progetto di...La Colombia di Ivan Duque ha sabotato il disarmo delle Farc, faticosamente raggiunto dal suo predecessore Juan Manuel Santos ...Si infiamma lo scontro sociale in Colombia. Dopo una settimana di scioperi contro la riforma fiscale, il presidente Ivan Duque non ha potuto far altro che ritirare il progetto fermo in Parlamento. Si ...