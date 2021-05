Capi diplomazie a Londra per G7 | primo grande summit epoca Covid

(Di martedì 4 maggio 2021) Ilincontro ad alto livello, per guardarsi finalmente in faccia. Il gruppo dei sette ministri degli Esteri - compreso l'italiano Luigi di Maio - per la prima volta dal vivo in più di due ...

Ultime Notizie dalla rete : Capi diplomazie

askanews

Il primo grande incontro ad alto livello, per guardarsi finalmente in faccia. Il gruppo dei sette ministri degli Esteri - compreso l'italiano Luigi di Maio - per la prima volta dal vivo in più di due ...... ma anche asiatici voluto dal presidente americano Joe Biden è l'aspetto più significativo di questa riunione tra idelledi Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, ...Milano, 4 mag. (askanews) - Il primo grande incontro ad alto livello, per guardarsi finalmente in faccia. Il gruppo dei sette ministri degli Esteri - compreso l'italiano Luigi di Maio - per la prima v ...L'obiettivo del vertice è di recuperare l'unità occidentale. Anche battendosi contro le "fake news" delle autocrazie ...