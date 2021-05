Capello durissimo contro Neymar | “Non è un leader | tante parole e pochi fatti”

Leggi su sportface

(Di martedì 4 maggio 2021) “Cosa è mancato al Paris Saint-Germain? Sicuramente è mancato. Il brasiliano ha tentatovolte dei dribbling inutili, ma non è mai riuscito a incidere e soprattutto non è riuscito a essere un. Unavrebbe condotto la squadra verso il traguardo che spera di raggiungere; certamente un ottimo riscaldamento di, ma nulla in campo:. Inoltre, il Manchester City ha difeso bene quest’anno, per la prima volta dopo anni“. Questo è il duro giudizio di Fabio, nelle vesti di opinionista per Sky Sport, a discapito di, stella del Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino. L’ex allenatore ha individuato nel fantasista brasiliano il principale ...